Киевский авиационный эксперт: "Герани" научились обходить ЗРК Украины

Российские БПЛА "Герань" надо сбивать всеми возможными средствами, и пусть это будет дорого, ибо потери от удара гораздо серьёзнее.

Об этом сообщил украинский авиаэксперт Валерий Романенко.

"Сейчас уже отработана тактика многоэшелонированной обороны против этих дронов. Первый уровень — это ЗРК сухопутных войск, которые способны сбивать эти дроны при пересечении линии боевого столкновения или в небольшой тактической глубине. Далее, если удаётся получить информацию о трассе этих дронов, то некоторые комплексы способны их сбивать даже по трассе. Хотя, последнее время эти дроны отрабатывают маршруты в обход ЗРК", — в эфире "24 канала" заявил эксперт.

По его словам, далее вступают в действие зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия и С-300 большого радиуса действия. Оборона стала многоуровневой, отметил Романенко, рассказав, что ПЗРК во время последних налётов якобы сбили не то что беспилотники, а даже три крылатые ракеты.