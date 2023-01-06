Кива дал свой прогноз окончания СВО: Украину разделят на три части

Экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива сделал прогноз об окончании специальной военной операции. По его мнению, конфликт завершится разделом бывшей Украины и образованием Союзного государства.

Эксперт считает, что на 2023-й год Киев формирует армейский корпус для наступления на Крым, которое попытается осуществить весной.

Наступление на Крым необходимо только для провокации, добавил он. Президент Владимир Зеленский и его кураторы полагают, что это должно спровоцировать руководство России на применение оружия массового поражения.

Далее мир начнёт искать выход из конфликта, боевые действия будут приостановлены и за столом переговоров, при участии лидеров ведущих стран и международных организаций, будет найдено устраивающее всех решение, предположил Кива в своём Telegram-канале.

В итоге произойдёт разделение Украины на три части при соблюдении интересов всех сторон.

Далее произойдёт планомерное слияние трёх государств — Белоруссии, России и части Украины — в союзное государственное объединение, уверен политик.