Бывший депутат Рады Илья Кива поделился мнением, почему по Украине может быть нанесен ядерный удар в 2023 году. На эту тему политик порассуждал в своём Telegram-канале.
Он объяснил, что Бахмут (Артёмовск) в Донбассе Украина скоро потеряет, а потерю придётся компенсировать информационно.
По мнению экс-депутата, в новом году Киев постарается осуществить прорыв на территорию Крыма к концу зимы.
Заявления про Крым и теракты в России могут спровоцировать Москву на применение оружия массового поражения, у президента РФ Владимира Путина не останется выбора, добавил он.
"Зеленскому нужен ядерный удар по территории Украины. Потому, что только так он сможет объяснить своё поражение и капитуляцию! И рассчитывать на сохранение ему, как "жертве бесчеловечных действий", жизни Западом", — заключил Кива.
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