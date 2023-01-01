Кива: Зеленский спровоцирует Путина на ядерный удар по Украине в 2023 году

Бывший депутат Рады Илья Кива поделился мнением, почему по Украине может быть нанесен ядерный удар в 2023 году. На эту тему политик порассуждал в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что Бахмут (Артёмовск) в Донбассе Украина скоро потеряет, а потерю придётся компенсировать информационно.

По мнению экс-депутата, в новом году Киев постарается осуществить прорыв на территорию Крыма к концу зимы.

Заявления про Крым и теракты в России могут спровоцировать Москву на применение оружия массового поражения, у президента РФ Владимира Путина не останется выбора, добавил он.

"Зеленскому нужен ядерный удар по территории Украины. Потому, что только так он сможет объяснить своё поражение и капитуляцию! И рассчитывать на сохранение ему, как "жертве бесчеловечных действий", жизни Западом", — заключил Кива.