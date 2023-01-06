Секретарь СНБО Украины Данилов взял на себя ответственность за пожары в России

В Киеве взяли на себя ответственность за пожары на территории России и отметили, что удары будут продолжаться. Заявление по этому поводу сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала 24.

"Я сказал, что ждите, оно будет пылать, будет взрываться, будет вам гореть и будете каждый день читать в новостях, что у вас будет происходить", — сказал представитель киевского режима.

Он добавил также, что вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставят в покое Россию.

Напомним, ранее Данилов уже заявлял, что наносить удары по РФ и устраивать пожары ВСУ намерены и дальше. А также обещал, что гореть будет всё, "пока не сгорит Москва".