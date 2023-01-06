Немецкий наёмник, который воюет на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, написал письмо своему деду, ветерану Второй мировой, в Германию. Внук рассказал, что "использует" окопы, которые тот построил.
Боевика из Германии процитировал один из финских наёмников, оказавшийся активным пользователем соцсетей.
По словам наёмника, его дед сражался в этом районе против русских.
"Когда враги нашли нас через несколько недель, они обстреляли нас из миномётов, как и столетие назад. Мы нашли этот старый снаряд на земле", — сообщил автор письма.
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