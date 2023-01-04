Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"

Военный эксперт Даниил Безсонов поделился в своём Telegram-канале радиоперехватами разговоров польских наёмников, воюющих за Украину в Марьинке под Донецком.

По его словам, поляков командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило туда из Харьковской области незадолго до новогодних праздников, и они несут очень большие потери.

Безсонов также опубликовал переговоры наёмников, которые удалось перехватить российским военным.

Польские военные жалуются на то, что кругом полно трупов, всё воняет и нечем дышать. И приходится спать рядом с трупами, так как они повсюду.

Кроме того, наёмники рассказывали, что по ним непонятно почему бьёт миномёт украинских сил.

Один из иностранцев утверждал, что снайпер ВСУ застрелил троих поляков.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что польские наёмники убили трёх бойцов ВСУ на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области.