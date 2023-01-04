Военный эксперт Даниил Безсонов поделился в своём Telegram-канале радиоперехватами разговоров польских наёмников, воюющих за Украину в Марьинке под Донецком.
По его словам, поляков командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило туда из Харьковской области незадолго до новогодних праздников, и они несут очень большие потери.
Безсонов также опубликовал переговоры наёмников, которые удалось перехватить российским военным.
Польские военные жалуются на то, что кругом полно трупов, всё воняет и нечем дышать. И приходится спать рядом с трупами, так как они повсюду.
Кроме того, наёмники рассказывали, что по ним непонятно почему бьёт миномёт украинских сил.
Один из иностранцев утверждал, что снайпер ВСУ застрелил троих поляков.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что польские наёмники убили трёх бойцов ВСУ на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области.
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