На Донецком фронте недалеко от Марьинки и Авдеевки обнаружили поражающие элементы артиллерийского снаряда западного производства. Об этом в своём Телеграм-канале написал военный эксперт Дмитрий Безсонов.
Найденные кассеты принадлежат боеприпасу "Bofors 155 Bonus" калибром 155-мм. Его разработкой занимались французская компания Nexter и шведская Bofors. Этот снаряд используется для стрельбы навесной траекторией по бронетехнике на дальних дистанциях.
Принцип действия системы наведения боеприпасов основан на инфракрасных датчиках, обнаруживающих тепловой след техники, и лидаре, который визуально определяет объект поражения на основе записанных данных, добавил аналитик.
Но можно защититься от снаряда, если скрыть тепловой след, добавив под маскировочную сеть плотный полиэтилен. А скрыть технику от лидара можно обычной маскировочной сетью, заключил эксперт.
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