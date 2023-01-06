ВСУ применили на Донецком фронте снаряд "Bofors Bonus" с головкой самонаведения

На Донецком фронте недалеко от Марьинки и Авдеевки обнаружили поражающие элементы артиллерийского снаряда западного производства. Об этом в своём Телеграм-канале написал военный эксперт Дмитрий Безсонов.

Найденные кассеты принадлежат боеприпасу "Bofors 155 Bonus" калибром 155-мм. Его разработкой занимались французская компания Nexter и шведская Bofors. Этот снаряд используется для стрельбы навесной траекторией по бронетехнике на дальних дистанциях.

Принцип действия системы наведения боеприпасов основан на инфракрасных датчиках, обнаруживающих тепловой след техники, и лидаре, который визуально определяет объект поражения на основе записанных данных, добавил аналитик.

Но можно защититься от снаряда, если скрыть тепловой след, добавив под маскировочную сеть плотный полиэтилен. А скрыть технику от лидара можно обычной маскировочной сетью, заключил эксперт.