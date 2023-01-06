Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от ФРГ поставить ВСУ все возможные виды вооружений

ФРГ продолжает оказывать военную помощь ВСУ. Ранее сообщалось, что Германия не заинтересована в достижении мира на Украине. Она хочет только победы Киева, упорно поставляя ему оружие.

Германии следует отправить ВСУ все виды боевой техники, включая военные самолёты, танки, боевые корабли, подводные лодки и беспилотники. Об этом проинформировал замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

"Вы должны были бы начать этот шаг уже завтра", — потребовал он в интервью немецкому изданию RND.

Мельник подчеркнул своё недовольство поставкой войскам ВСУ БМП Marder. По мнению дипломата, это решение является правильным, но запоздалым.