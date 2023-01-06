ФРГ продолжает оказывать военную помощь ВСУ. Ранее сообщалось, что Германия не заинтересована в достижении мира на Украине. Она хочет только победы Киева, упорно поставляя ему оружие.
Германии следует отправить ВСУ все виды боевой техники, включая военные самолёты, танки, боевые корабли, подводные лодки и беспилотники. Об этом проинформировал замглавы МИД Украины Андрей Мельник.
"Вы должны были бы начать этот шаг уже завтра", — потребовал он в интервью немецкому изданию RND.
Мельник подчеркнул своё недовольство поставкой войскам ВСУ БМП Marder. По мнению дипломата, это решение является правильным, но запоздалым.
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