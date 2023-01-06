Глава офиса президента Украины Ермак: Россия концентрирует группировку для наступления

В Киеве снова испугались наступления российской армии. О том, что Россия концентрирует группировку для проведения наступательных действий, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Своё мнение представитель киевского режима высказал на брифинге с участием американских сенаторов Джека Рида и Ангуса Кинга, которые прибыли с визитом в Киев.

На брифинге также обсуждались вопросы о потребностях вооружённых сил Украины (ВСУ) в обеспечении военной техникой и боеприпасами и защиты украинской критической инфраструктуры.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов взял на себя ответственность за пожары и взрывы в России, заявив, что они будут продолжаться.