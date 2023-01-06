В Киеве снова испугались наступления российской армии. О том, что Россия концентрирует группировку для проведения наступательных действий, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Своё мнение представитель киевского режима высказал на брифинге с участием американских сенаторов Джека Рида и Ангуса Кинга, которые прибыли с визитом в Киев.
На брифинге также обсуждались вопросы о потребностях вооружённых сил Украины (ВСУ) в обеспечении военной техникой и боеприпасами и защиты украинской критической инфраструктуры.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов взял на себя ответственность за пожары и взрывы в России, заявив, что они будут продолжаться.
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