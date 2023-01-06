Мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала в Мелитополе.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". По предварительным данным, боевики ВСУ нанесли удар.
Все обстоятельства взрыва сейчас уточняются.
Напомним, националисты продолжают обстрелы после объявления РФ режима прекращения огня, заявили в Министерстве обороны.
"Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — сказано в сводке МО РФ.
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