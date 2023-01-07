"Конкорд" нашел пленного бойца ВСУ, которого потеряли родные из Одессы

Пресс-служба компании "Конкорд" (основана бизнесменом Евгением Пригожиным) показала видео с пленным украинским солдатом Александром Осадчуком, с которым потеряли связь родственники из Одессы. Боец обратился к родным, рассказал об условиях пребывания в плену и поздравил их с Рождеством.

Близкие Осадчука отправили запрос на горячую линию "Спроси Вагнер", пытаясь разыскать своего родственника. Компания "Конкорд" оперативно отреагировала на запрос и вышла на солдата, который обратился к родным в опубликованном видеоролике.

"Мама, привет. Мне сказали, ты меня искала. Я нахожусь в плену, слава богу вылез из мясорубки, в которой меня кинули просто так… Понимаю, конечно, что переживали. Но я взрослый парень. Все у меня хорошо. С праздником тебя, папу, теть Люду, теть Олю. Бабушку обязательно поздравь", — заявил Осадчук.

По словам военного, его вместе с другими попавшими в плен побратимами ни на что не агитируют. С пленными обращаются достойно, кормят, дают сигареты, отметил Осадчук. Допрашивают украинских солдат, по его заявлениям, крайне редко. Украинец также выразил надежду, что в скором времени ему удастся попасть домой.

Ранее президент России Владимир Путин объявил рождественское перемирие по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Оно продлится с 12:00 6 января и до полуночи следующего дня.