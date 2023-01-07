Под Артёмовском ВС РФ уничтожен пауэрлифтер Андрей Дмитриев ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Под Бахмутом (Артёмовском) с осени прошлого года идут ожесточённые бои.

Пауэрлифтер Андрей Дмитриев

Стало известно о гибели Андрея Дмитриева, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает RT. 32-летний сумский пауэрлифтер был неоднократным чемпионом Украины по стронгмену (вид силовой атлетики).

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили майора ВСУ Руслана Оникиенко в Курахово в Донецкой Народной Республике. Он был заместителем командира одной из бригад Национальной гвардии Украины по работе с личным составом.