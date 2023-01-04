Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военный корреспондент Чингис Дамбиев проинформировал об успехе армии РФ.
Он сообщил, что 3 января в районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики русские военнослужащие уничтожили заместителя командира одной из бригад Национальной гвардии Украины по работе с личным составом, майора Руслана Оникиенко. Он являлся уроженцем Полтавской области.
Ранее сообщалось об уничтожении в Артёмовске (Бахмуте) идеолога украинского национализма Владислава Швеца.
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