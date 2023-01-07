Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сегодня, 7 января, отправил подкрепление к 46-й ОДШБр для удержания Соледара.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на украинские источники.
"Залужный отчитался перед Зеленским о плачевном состоянии в Соледаре. Украинские боевики были выбиты со своих позиций. Идут бои в центре города", - отметил ведущий Первого канала.
Позже СБУшник Бутусов подтвердил переброску с Бериславского направления 46-й бригады в Соледар, подчеркнул Осташко.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.