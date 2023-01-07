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Генштаб ВСУ отправил подкрепление к 46-й ОДШБр для удержания Соледара

Силовые структуры

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сегодня, 7 января, отправил подкрепление к 46-й ОДШБр для удержания Соледара.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на украинские источники.

"Залужный отчитался перед Зеленским о плачевном состоянии в Соледаре. Украинские боевики были выбиты со своих позиций. Идут бои в центре города", - отметил ведущий Первого канала.

Позже СБУшник Бутусов подтвердил переброску с Бериславского направления 46-й бригады в Соледар, подчеркнул Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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