Русские наступают на Артёмовском направлении и обстреливают украинские позиции под Купянском, Красным Лиманом и Авдеевкой.
Это было основным в сводке генштаба ВСУ утром 7 января.
На Купянском и Краснолиманском направлениях русские нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах более 20-ти населённых пунктов, сообщает украинское командование.
На Артёмовском направлении националисты подверглись огневому поражению в районе Яковлевки, Спорного, Берестового, Белогоровки, Соледара, Артёмовска и Нью-Йорка.
В Харьковской области нанесены удары по Старице, Гатище, Глубокому и Амбарному.
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