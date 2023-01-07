Генштаб ВСУ: русские на Артёмовском направлении разбили части ВСУ

Русские наступают на Артёмовском направлении и обстреливают украинские позиции под Купянском, Красным Лиманом и Авдеевкой.

Это было основным в сводке генштаба ВСУ утром 7 января.

На Купянском и Краснолиманском направлениях русские нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах более 20-ти населённых пунктов, сообщает украинское командование.

На Артёмовском направлении националисты подверглись огневому поражению в районе Яковлевки, Спорного, Берестового, Белогоровки, Соледара, Артёмовска и Нью-Йорка.

В Харьковской области нанесены удары по Старице, Гатище, Глубокому и Амбарному.