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Генштаб ВСУ: русские на Артёмовском направлении разбили части ВСУ

Силовые структуры

Русские наступают на Артёмовском направлении и обстреливают украинские позиции под Купянском, Красным Лиманом и Авдеевкой.

Это было основным в сводке генштаба ВСУ утром 7 января.

На Купянском и Краснолиманском направлениях русские нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах более 20-ти населённых пунктов, сообщает украинское командование.

На Артёмовском направлении националисты подверглись огневому поражению в районе Яковлевки, Спорного, Берестового, Белогоровки, Соледара, Артёмовска и Нью-Йорка.

В Харьковской области нанесены удары по Старице, Гатище, Глубокому и Амбарному.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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