Пушков: Макрон поставками БМП AMX-10 Киеву втягивает НАТО в конфронтацию с РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон в случае передачи боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC Киеву спровоцирует усугубление украинского конфликта, следует из заявления сенатора Алексея Пушкова.

По его мнению, решение Макрона не изменит ход боевых действий. При этом сенатор добавил, что шаги Парижа можно рассматривать в качестве пролога к предоставлению Вооружённым силам Украины (ВСУ) новых видов западной техники для развития наступления.

"Это чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — указал Пушков.

Он также подчеркнул: внешняя политика Франции указывает на антироссийские настроения, распространившиеся среди руководителей многих европейских государств.

Ранее стало известно, что Франция собирается передать Украине колёсные танки AMX-10 RC, Германия — БМП Marder, а США — БМП Bradley.