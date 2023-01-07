Французский лидер Эммануэль Макрон в случае передачи боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC Киеву спровоцирует усугубление украинского конфликта, следует из заявления сенатора Алексея Пушкова.
По его мнению, решение Макрона не изменит ход боевых действий. При этом сенатор добавил, что шаги Парижа можно рассматривать в качестве пролога к предоставлению Вооружённым силам Украины (ВСУ) новых видов западной техники для развития наступления.
"Это чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — указал Пушков.
Он также подчеркнул: внешняя политика Франции указывает на антироссийские настроения, распространившиеся среди руководителей многих европейских государств.
Ранее стало известно, что Франция собирается передать Украине колёсные танки AMX-10 RC, Германия — БМП Marder, а США — БМП Bradley.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.