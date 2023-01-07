Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Politico: вариант COVID-19 "кракен" надвигается на Европу, ей стоит готовиться к плохим новостям
Американская журналистка Робинсон: биолаборатории США на Украине привели к конфликту с РФ
Полковник США Макгрегор: большинству европейцев не интересна тема Украины
Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику
Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов
Telegraph: Макрон перешел "красную черту", решив отправить Украине западные БМП
NYT: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке наступления ВСУ
Силы ПВО на Рождество сбили беспилотник над Севастополем
Арестович устроил балаган с песнями и плясками, инсценировав похороны Путина

Представитель ООН о поставках техники Запада Киеву: "Хотели бы видеть прекращение конфликта"

Силовые структуры

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оценил планы Вашингтона, Парижа и Берлина по передаче бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Во время брифинга он отметил, что ООН призывает к мирному урегулированию конфликтной ситуации.

"Мы хотели бы видеть прекращение конфликта в соответствии с уставом организации и нормами международного права", — подчеркнул Дюжаррик, комментируя готовящиеся поставки.

Ранее стало известно, что Германия планирует передать киевскому режиму боевые машины пехоты (БПМ) Marder, Франция — колёсные танки AMX-10 RC, а США — БМП Bradley. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в дальнейшем западные страны начнут поставлять Украине более тяжёлую технику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.

Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия
Прорыв ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте
Прорыв ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте
WarGonzo: русская армия прорвала оборону Соледара и захватила центр города
РИА Новости: убийца авианосцев ВС России "Циркон" вынудил США задуматься
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военкор Коц: жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими
Global Firepower: ВСУ заняли 15 место среди сильнейших армий мира
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Последние материалы
Представитель ООН о поставках техники Запада Киеву: "Хотели бы видеть прекращение конфликта"
Американская журналистка Робинсон: биолаборатории США на Украине привели к конфликту с РФ
Полковник США Макгрегор: большинству европейцев не интересна тема Украины
Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику
Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов
Telegraph: Макрон перешел "красную черту", решив отправить Украине западные БМП
NYT: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке наступления ВСУ
Силы ПВО на Рождество сбили беспилотник над Севастополем
Арестович устроил балаган с песнями и плясками, инсценировав похороны Путина
Пентагон: бойцам ВСУ по телефону расскажут, как чинить западную технику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников