Представитель ООН о поставках техники Запада Киеву: "Хотели бы видеть прекращение конфликта"

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оценил планы Вашингтона, Парижа и Берлина по передаче бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Во время брифинга он отметил, что ООН призывает к мирному урегулированию конфликтной ситуации.

"Мы хотели бы видеть прекращение конфликта в соответствии с уставом организации и нормами международного права", — подчеркнул Дюжаррик, комментируя готовящиеся поставки.

Ранее стало известно, что Германия планирует передать киевскому режиму боевые машины пехоты (БПМ) Marder, Франция — колёсные танки AMX-10 RC, а США — БМП Bradley. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в дальнейшем западные страны начнут поставлять Украине более тяжёлую технику.