Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оценил планы Вашингтона, Парижа и Берлина по передаче бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Во время брифинга он отметил, что ООН призывает к мирному урегулированию конфликтной ситуации.
"Мы хотели бы видеть прекращение конфликта в соответствии с уставом организации и нормами международного права", — подчеркнул Дюжаррик, комментируя готовящиеся поставки.
Ранее стало известно, что Германия планирует передать киевскому режиму боевые машины пехоты (БПМ) Marder, Франция — колёсные танки AMX-10 RC, а США — БМП Bradley. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в дальнейшем западные страны начнут поставлять Украине более тяжёлую технику.
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