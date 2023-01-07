Сибиряки из группировки "Отважных" российской армии ворвались на позиции боевиков ВСУ и уничтожили их.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Вместо того, чтобы сдаться в плен, бандеровцы из 518-го батальона СпН понадеялись на западное вооружение, решив поиграть в героев, пишет издание.
"Итог предсказуем: множество двухсотых, которые, скорее всего, еще долго будут проходить по документам как без вести пропавшие", — отмечают военкоры.
Ранее сообщалось, что националистическая армия Украины в ближайшее время оставит город Соледар в Донецкой Народной Республике.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.