Россия готовится объявить в январе вторую волную мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов. Об этом проинформировало издание The Guardian со ссылкой на слова заместителя начальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого.
Он уверен, что для наступления в Донецкой и Харьковской областях, а также в Запорожье потребуются дополнительные силы. Исход боевых действий будет зависеть от поддержки Запада ВСУ, а также от степени обученности русских солдат. Скибицкий утверждает, что новую волну мобилизации объявят 15 января.
В публикации отмечается, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщал о бессмысленности таких разговоров. Аналогичное заявление делал депутат Госдумы Андрей Гурулёв, который отмечал, что необходимости в новой волне мобилизации нет, поскольку ещё не все бойцы отправлены в зону спецоперации.
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