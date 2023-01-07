Власти РФ должны подготовить объёмный мобилизационный резерв на случай столкновения с польской армией в ходе украинского конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв.
По его мнению, Варшава может вмешаться в боевые действия на Украине. Как пояснил парламентарий, готовый мобилизационный ресурс позволит России в любое время сдержать Североатлантический альянс от участия в конфликте.
"Нам нужны мобилизационные резервы на случай вмешательства Польши", — цитирует Гурулёва ИА SM.News.
Он считает, что к обучению военных следует подходить со всей серьёзностью. Депутат также подчеркнул: на территории России есть много полигонов для подготовки солдат.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава создаёт самую сильную армию в мире, в которой будут служить до 300 тысяч человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.