Польские власти отказались поставлять киевскому режиму танки Leopard 2.
Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее западные средства массовой информации писали, что Варшава решила поставить Украине танки "Леопард".
"Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать", — в частности, заявил премьер-министр республики.
Ранее в Вашингтоне заявили, что США не будут передавать Украине танки Abrams, потому что те "часто ломаются и требуют особого ухода".
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