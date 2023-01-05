США не будут передавать Киеву танки Abrams: "Часто ломаются и требуют особого ухода"

Вашингтон не будет передавать киевской власти танки Abrams "по техническим причинам".

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Белом доме.

Администрация правительства США по-прежнему исключает отправку Abrams, которые весят 55 т. и потребляющие много топлива, сказал официальный представитель на условиях анонимности. Они также "подвержены поломкам и требуют большого опыта обслуживания".

"Коррупция в военпроме США сломала планы Украины воспользоваться американскими танками", — прокомментировал ситуацию в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Также о планах поставить легкие танки французского производства AMX-10 RC было объявлено Западом 4 января после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Пока неясно, сколько танков будет доставлено и когда они прибудут.