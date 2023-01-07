ВС Украины за неделю потеряли не менее 500 боевиков в Соледаре

Российская армия прорвала оборону ВСУ Соледара. С 30 декабря 2022 года по 7 января 2023 года украинская сторона потеряла не менее 500 бойцов в регионе, сообщает "Военная Хроника".

Донбасский ополченец, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) считает, что такие огромные потери сказываются на морально-психологическом состоянии подразделений ВСУ: "Ни одна армия мира не сможет держать позиции долго".

"Наибольшие потери понесли 1, 2, 3 и 4-й батальоны 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В конце декабря это соединение доукомплектовали мобилизованными из Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей, однако из-за отсутствия боевой подготовки больше половины мобилизованных новобранцев погибли через шесть дней после прибытия на фронт", — пишет "Военная хроника".

На первую линию обороны 3 января командование отправило роту радиационной, биологической и химической защиты. Однако уже через сутки бойцы перестали выходить на связь, и на сегодняшний день считаются пропавшими без вести.

Российские войска взяли участок трассы между Благодатным и пригородом в районе улицы Советской. Это перерезало ВСУ возможность переброски подкреплений в Соледар.