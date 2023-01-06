Прорыв "Вагнера" и ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте

Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.

Прорыв в Соледаре

Утром 6 января поступила информация от российских военкоров, что подразделения ЧВК "Вагнер" и ВДВ РФ прорвали оборону ВСУ на северных и южных окраинах Соледара и успешно продвигаются вперед, закрепляясь на рубежах.

Информация прошла и на украинских ТГ-каналах.

Сообщалось, что идут бои в районе Краснопольевки — на севере, ВСУ потеряли контроль над селом Бахмутское — на юге. На карте видны российские "клещи", обхватывающие Соледар.

К вечеру стали поступать сообщения, что центр города находится под контролем российских подразделений, "противник массово отходит, наши войска продвигаются плотно дальше". Это было ожидаемо, так как, как правило, оборона ВСУ всегда насыщена больше на окраинах населённых пунктов.

Успех в Соледаре открывает путь на окружение ВСУ в Артёмовске

Неизбежный успех в Соледаре даёт возможность захода в глубокий тыл бахмутской ( артёмовской) группировке ВСУ.

ТГ-канал "Южный ветер" уточняет, что элитная 128-ая отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ отошла со своих позиций, а резерв ВСУ — 17-я танковая бригада, прибывшая пару недель назад, "не смогла заткнуть дыру между Соледаром и Артёмовском".

По мнению авторов, при сохранении нынешних темпов наступления, в ближайшую неделю-две перед украинским командованием встанет вопрос о выводе группировки из Артёмовска, чтобы избежать её окружения.

Все силы ВСУ брошены на оборону Артёмовска

ТГ-канал "Брюссельский связной" пишет, что все силы ВСУ брошены на оборону города. В общей сложности там ВС РФ и ЧВК "Вагнер" противостоят различные подразделения из состава:

27-ми бригад ВСУ и территориальной обороны;

5 отдельных батальонов;

сводного отряда сил специальных операций;

националистического полка "Азов" (признан террористической организацией в РФ и запрещён).

ТГ-канал "Военная хроника" сообщает, что с 22 декабря на этом участке фронта зафиксирован взрывной рост потерь среди личного состава ВСУ. Общие потери убитыми и тяжелоранеными каждую неделю составляют не менее 850 человек. Подавляющее число погибших и тяжелораненых с 20 декабря составляют мобилизованные в армию Украины бойцы без боевого опыта.

Ситуация в Артёмовске становится для ВСУ настолько критической, что в бой посылается всё, что есть под рукой. Например, на передовую брошены подразделения Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Так, как сообщалось в соцсетях, в начале года там погиб старший лейтенант, командир роты РХБЗ 28-й отдельной механизированной бригады Александр Белых.

Ежедневное количество потерь не снижается и на отдельных участках превышает 100 человек в сутки.

От Соледара ВС РФ пойдут и на Северск

Блогер Юрий Подоляка считает, что, взяв Соледар, одновременно, части ВС РФ и "Вагнера" развернутся на север — на Северск, и будет встречный удар армии РФ из Кременной ( ЛНР), что обеспечит окружение группировки ВСУ в этом регионе. ВСУ , в итоге, отойдут на рубеж Славянск-Краматорск.

Политолог Сергей Марков, оценивая информацию, указывает, что бои за Бахмут-Соледар-Северск могут продолжаться ещё многие месяцы, но оборона ВСУ может повалиться и в любой момент.

По его словам, взятие линии Бахмут-Соледар-Северск создаст условия для наступления армии России на агломерацию Славянск-Краматорск, что обеспечит "освобождение почти всего Донбасса". А это, в свою очередь, создаст условия для переговоров о прекращении боевых действий на условиях РФ, написал Марков в своём ТГ-канале.

Зеленский продолжит убивать украинцев

ТГ-канал "Резидент", ссылаясь на источник в офисе президента (ОП), рассказал, что Пентагон рекомендовал Владимиру Зеленскому не допустить крупных военных поражений ВСУ для продолжения финансовой и военной помощи в 2023 году.

"Нам рекомендуют максимально затянуть боевые действия в Бахмуте, чтобы ограничить возможности российской армии", — пишут авторы.

Президент Украины, будучи в Вашингтоне, пообещал удержать Артёмовск любой ценой.

"Как и битва при Саратоге (произошла во время войны за независимость США в 1777 году — ред.), битва за Бахмут изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу", — заявил Зеленский, выступая в конгрессе.

Когда Артёмовск и Северск ВС РФ возьмут, действительно, киевский режим многое потеряет, если не всё.

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