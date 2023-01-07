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The Economist: Европа и США рассорятся из-за того, кто будет оплачивать восстановление Украины

Силовые структуры

В наступившем году антироссийское единство стран Европы серьёзно пошатнётся.

The Economist: Европа и США рассорятся из-за того, кто будет оплачивать восстановление Украины

Об этом сообщил редактор одного из основных рупоров русофобов журнала The Economist Кристофер Локвуд.

По его словам, всё зависит от хода СВО. По одному сценариев, она продлится весь год, в течение которого Украина не сможет вернуть территории. В таком случае надо ожидать, что в ЕС начнут давить на Киев, чтобы он двигался к миру путём переговоров. Хоть такие голоса не будут превалировать, но они могут вызвать в Евросоюзе напряжение, отметил эксперт.

"Даже если этого не произойдет, в следующем году крупнейшим источником внутриевропейского напряжения станет усиление споров по энергетике, поскольку всё больше стран скатываются в рецессию, и только состоятельные смогут продолжать раздавать субсидии", — прогнозирует главный редактор издания.

Окончание спецоперации вряд ли произойдет на поле боя, однако может быть результатом внутренних неурядиц в России, что создаст в ЕС повод для другого рода распрей — кто оплатит восстановление Украины, говорит эксперт.

США скажут, что всё заплатили вооружением и поддержкой Украины в течение тех месяцев, когда её экономика чуть не развалилась. И настанет черёд Европы платить, что спровоцирует международные споры, подчеркнул Локвуд.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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