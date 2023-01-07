В обиход западных военных аналитиков входит понятие "Бахмутский треугольник", под которым понимается территория между Часов Яром, Артёмовском (Бахмутом) и Северском. Именно сюда украинское командование стягивает силы из натовских наёмников и оружия Запада.
В данный момент главком ВСУ Валерий Залужный пытается сформировать ударный кулак из подразделений украинской армии, которые отвели из Херсона. Однако потери украинских формирований в Артёмовске продолжают лишь расти.
"Потери ВСУ столь велики, что украинские силы и наёмники тают буквально на глазах", — пишет "ПолитНавигатор".
Источник отмечает, что для ВСУ в "Бахмутском треугольнике" базами снабжения являются Краматорск, Константиновка и Дружковка. Удар ВС РФ по последней особенно впечатлил Запад, который делает вывод, что техника НАТО и живая силу ВСУ "перемалывается в этих котлах".
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.