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Войска ВС РФ перемалывают ВСУ в Артёмовске, где противник теряет по 850 боевиков в неделю

Силовые структуры

С 22 декабря 2022 года в Артёмовске (Бахмуте) отмечается взрывной рост потерь в рядах семи бригад ВС Украины. Подкрепления противника в регионе теряют по батальону в неделю, сообщает "Военная хроника".

Войска ВС РФ перемалывают ВСУ в Артёмовске, где противник теряет по 850 боевиков в неделю

Основное количество убитых зафиксировано на востоке и северо-востоке населённого пункта, где приказано остановить наступление российских подразделений.

"Из-за плотного артиллерийского огня и разрушения основной части ранее занимаемых позиций ВСУ размещают контрбатарейные радары AN/TPQ-50 на крышах многоэтажных домов, однако средства слежения уничтожаются огнём ПТРК и барражирующих боеприпасов "Ланцет"", — пишет источник.

Каждую неделю в Артёмовске украинские формирования теряют по 850 боевиков в неделю, что сопоставимо одному батальону. Основную массу раненых и убитых составляют неопытные мобилизованные солдаты. Ежедневные же потри ВСУ в городе не бывает ниже отметки в 100 человек.

"На юге Бахмута из Опытного и Клещеевки практически полностью выбиты три батальона 30-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, а также части 109-го батальона территориальной обороны, батальоны "Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". С 25 декабря большие потери также фиксируются в 63-й механизированной бригаде и 71-й егерской бригаде ВСУ", — отмечает источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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