Украинский политолог Соскин: новая тактика Путина лишила ВСУ возможности наступать

Президент России Владимир Путин закрыл "окно возможностей" для наступления ВСУ, когда сменил тактику проведения спецоперации, заявил украинский политолог Олег Соскин.

Как только российская армия сосредоточилась на обороне освобождённых территорий, Вооружённые силы Украины потеряли все шансы продвигаться вперёд, добавил он.

К тому же, отметил бывший советник украинского президента, у ВСУ отсутствует необходимая для наступления тяжёлая техника.

"Наступать вам нечем. Вы будете наступать вот этими трёхколёсными велосипедами, которые вам даёт Макрон? У вас "Абрамсов" нет, "Леопардов" нет, у вас ничего нет", — перечислил Соскин.

Ранее польский военный эксперт пришёл к выводу, что западные страны не хотят давать Киеву современные танки, а переданные ВСУ бронетранспортеры не смогут изменить колоссального преимущества ВС РФ на поле боя.