Вооружённые силы России продолжают наносить удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Сигналы воздушной тревоги раздались в трёх регионах страны: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщили онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, в Краматорске и Константиновке в ночь с 7 на 8 января прогремело девять взрывов, семь и два соответственно. Об этом проинформировал глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. Он отметил, что удары были нанесены по неким промышленным объектам и гаражам.
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