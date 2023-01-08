В ночь на 8 января войска ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в трёх регионах Украины

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Сигналы воздушной тревоги раздались в трёх регионах страны: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщили онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Кроме того, в Краматорске и Константиновке в ночь с 7 на 8 января прогремело девять взрывов, семь и два соответственно. Об этом проинформировал глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. Он отметил, что удары были нанесены по неким промышленным объектам и гаражам.