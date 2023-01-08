РСЗО "Град" группировки "О" сокрушает позиции ВСУ на Сватовском направлении

Российская группировка "Отважные" ("О") наносит сокрушительные удары по позициям украинских войск на Сватовском направлении спецоперации.

Как сообщает "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, бойцы РФ осуществляют атаку с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Издание также публикует эксклюзивные кадры работы одного из российских расчётов, получившего координаты расположения Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Отважные" выпустили реактивные снаряды из "Града", после чего расчёт быстро ушёл с занимаемой позиции, подчёркивается в материале.

Ранее стало известно, что сибиряки из группировки "О" Вооружённых сил РФ ворвались на позиции украинских националистов и ликвидировали их.