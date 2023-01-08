Вооружённые силы РФ перед установлением режима прекращения огня поразили украинскую технику с силовиками в населённом пункте Торское под Кременной.
Эксклюзивная видеозапись с моментом уничтожения оборудования Вооружённых сил Украины (ВСУ) появилась в распоряжении РИА Новости. По информации корреспондента агентства, российские солдаты применили во время боя артиллерийские установки.
Судя по видеокадрам, ВС РФ поразили украинские пикапы и бронетехнику с личным составом.
Отмечается, что боевики ВСУ, которым удалось выжить при артиллерийском ударе, эвакуировались. Как пояснил российский военный в интервью агентству, Киев продолжает перебрасывать резервы в район Кременной. При этом он добавил, что армия РФ держит ситуацию на Краснолиманском направлении спецоперации под контролем.
Ранее командир добровольческого подразделения "Троя" с позывным Алабай проинформировал о решении киевского режима сконцентрироваться на Кременной и перебросить туда новые силы.
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