ВС РФ уничтожили украинскую технику с силовиками в районе Кременной

Вооружённые силы РФ перед установлением режима прекращения огня поразили украинскую технику с силовиками в населённом пункте Торское под Кременной.

Эксклюзивная видеозапись с моментом уничтожения оборудования Вооружённых сил Украины (ВСУ) появилась в распоряжении РИА Новости. По информации корреспондента агентства, российские солдаты применили во время боя артиллерийские установки.

Судя по видеокадрам, ВС РФ поразили украинские пикапы и бронетехнику с личным составом.

Отмечается, что боевики ВСУ, которым удалось выжить при артиллерийском ударе, эвакуировались. Как пояснил российский военный в интервью агентству, Киев продолжает перебрасывать резервы в район Кременной. При этом он добавил, что армия РФ держит ситуацию на Краснолиманском направлении спецоперации под контролем.

Ранее командир добровольческого подразделения "Троя" с позывным Алабай проинформировал о решении киевского режима сконцентрироваться на Кременной и перебросить туда новые силы.