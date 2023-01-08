Гладков: ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Новая Таволжанка в Белгородской области, следует из заявления главы региона Вячеслава Гладкова.

Губернатор отметил, что село расположено на территории Шебекинского городского округа. По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал. Как пояснил руководитель региона, снаряд ВСУ повредил крышу ангара для выращивания птицы.

"Под обстрел попало село Новая Таволжанка", — подтвердил Гладков.

Этот населённый пункт уже не в первый раз подвергается ударам со стороны националистов Украины. В середине декабря снаряд ВСУ прилетел в подвал образовательного учреждения в Новой Таволжанке. Жертв и пострадавших в ходе ЧП не зафиксировано.