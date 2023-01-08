Бойцы из 3-й бригады ДНР уничтожают позиции ВСУ с воздуха

Военнослужащие из 3-й бригады Донецкой Народной Республики уничтожают позиции украинских войск с воздуха, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

По информации "Русской Весны", бойцы ДНР сбросили несколько ВОГов (выстрелов осколочных гранатомётных) на боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Судя по видеозаписи, украинские националисты хотели спрятаться под деревьями, однако военные ДНР всё равно выявили противников.

Отмечается, что солдаты ВСУ начали шевелиться в своих укрытиях.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что танкисты из республики помогают штурмовым группам развивать наступление в Марьинке. Как подчеркнули в ведомстве, военнослужащие с помощью дронов корректируют огонь из танков, а также следят за общим ходом боевых действий.