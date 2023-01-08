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Танкисты ДНР поддерживают наступление штурмовых групп в Марьинке

Силовые структуры

Танкисты ДНР помогают штурмовым группам развивать наступление на территории Марьинки. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

По информации ведомства, военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) корректируют огонь из танков и следят за ходом боевых действий.

"Танкисты 5-й бригады 1-го Армейского корпуса поддерживают наступление штурмовых групп в Марьинке", — подтвердили в Народной милиции ДНР.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков назвал Марьинку одним из главных плацдармов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Он отметил, что за этот населённый пункт разворачиваются ожесточённые бои. При этом журналист подчеркнул: российская армия, выполняя задачи спецоперации, обязательно установит контроль над ним.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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