В ДТЭК Украины заявили о повреждении одной из ТЭС в результате обстрела

В пресс-службе энергетической компании ДТЭК Украины заявили о повреждении одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на территории страны.

Как сообщили в организации, сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий удара.

"В результате обстрела повреждено оборудование ТЭС", — сказано в официальном релизе ДТЭК.

Отмечается, что сейчас на предприятии находятся только "критически важные сотрудники". Кроме того, в компании подчеркнули: жертв и пострадавших при атаке нет.

В конце декабря представители ДТЭК заявляли, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по Кураховской тепловой электростанции, после чего на предприятии было приостановлено производство энергии.