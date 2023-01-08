В пресс-службе энергетической компании ДТЭК Украины заявили о повреждении одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на территории страны.
Как сообщили в организации, сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий удара.
"В результате обстрела повреждено оборудование ТЭС", — сказано в официальном релизе ДТЭК.
Отмечается, что сейчас на предприятии находятся только "критически важные сотрудники". Кроме того, в компании подчеркнули: жертв и пострадавших при атаке нет.
В конце декабря представители ДТЭК заявляли, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по Кураховской тепловой электростанции, после чего на предприятии было приостановлено производство энергии.
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