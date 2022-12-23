Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать объекты критической важности Украины. ДТЭК Украины сообщает об ударах армии РФ по Кураховской тепловой электростанции.
В результате поражения ТЭС повреждено оборудование, а станция прекратила производство электроэнергии. Недалеко от города Курахово располагается райцентр Марьинки, за который идут ожесточённые бои.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетные и авиационные удары по украинским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.
Напоминаем, что Россия начала производить регулярные обстрелы территории Украины после теракта на Крымском мосту.
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