ДТЭК Украины заявила, что ночью ВС РФ нанесли удар по Кураховской ТЭС

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать объекты критической важности Украины. ДТЭК Украины сообщает об ударах армии РФ по Кураховской тепловой электростанции.

В результате поражения ТЭС повреждено оборудование, а станция прекратила производство электроэнергии. Недалеко от города Курахово располагается райцентр Марьинки, за который идут ожесточённые бои.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетные и авиационные удары по украинским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Напоминаем, что Россия начала производить регулярные обстрелы территории Украины после теракта на Крымском мосту.