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ДТЭК Украины заявила, что ночью ВС РФ нанесли удар по Кураховской ТЭС

Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать объекты критической важности Украины. ДТЭК Украины сообщает об ударах армии РФ по Кураховской тепловой электростанции.

В результате поражения ТЭС повреждено оборудование, а станция прекратила производство электроэнергии. Недалеко от города Курахово располагается райцентр Марьинки, за который идут ожесточённые бои.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетные и авиационные удары по украинским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Напоминаем, что Россия начала производить регулярные обстрелы территории Украины после теракта на Крымском мосту.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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