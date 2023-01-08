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Разведка Украины: ВС РФ планируют новую массированную атаку на сегодня или завтра

Силовые структуры

В Киеве ожидают новую массированную атаку России на украинскую инфраструктуру сегодня или завтра.

Об этом заявил 8 января спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует итальянское издание Corriere della cerra.

"Новый массированный удар может быть в холодную погоду. Температуры падают, а россияне не атаковали нас уже несколько дней", — высказал своё мнение представитель киевского режима.

По его словам, Россия может начать наступление на Запорожскую область, а на Харьковском направлении будет пытаться остановить украинское контрнаступление.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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