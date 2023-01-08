МО РФ: свыше 600 украинских военных уничтожены в Краматорске в ответ за удар ВСУ по Макеевке

В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации вооружённых сил Российской Федерации в Макеевке реализована операция возмездия. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске.

Так, в общежитии №28 в Краматорске находились более 700 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) и в общежитии №47 — более 600 солдат.

В качестве ответной операции за Макеевку ВС РФ уничтожили свыше 600 боевиков ракетными ударами по пунктам дислокации ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны.

Также за сутки истребительной авиацией ВКС РФ было сбито пять самолётов воздушных сил Украины.