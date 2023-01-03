Жена командующего армией генерала Колотовкина попросила его отомстить за удар по Макеевке

Екатерина Колотовкина, жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина выступила в Самаре на траурном митинге в память погибших военнослужащих в Макеевке. Она заявила, что попросила мужа отомстить за наших бойцов.

Женщина, выступая на площади Славы, отметила, что всех объединяет горе, выразив надежду на общую победу над врагом.

Также она рассказала о разговоре с мужем, который тоже скорбит, и добавила, что первый раз с начала спецоперации на Украине попросила его отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов и за сирот.

"Мы не простим. Однозначно, победа будет за нами", — добавила жена генерала.