Екатерина Колотовкина, жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина выступила в Самаре на траурном митинге в память погибших военнослужащих в Макеевке. Она заявила, что попросила мужа отомстить за наших бойцов.
Женщина, выступая на площади Славы, отметила, что всех объединяет горе, выразив надежду на общую победу над врагом.
Также она рассказала о разговоре с мужем, который тоже скорбит, и добавила, что первый раз с начала спецоперации на Украине попросила его отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов и за сирот.
"Мы не простим. Однозначно, победа будет за нами", — добавила жена генерала.
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