Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища

Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляют подготовку к форсированию Днепра неподалёку от Каховского водохранилища, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, сейчас наблюдается резкое обмеление Днепра.

"Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к его форсированию в районе Каховского водохранилища", — отметил чиновник в интервью РИА Новости.

Он также предположил, что районы Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут стать потенциальными направлениями для высадки десанта ВСУ.

Рогов счёл искусственным процессом обмеление Днепра. Как пояснил представитель администрации, такая ситуация, скорее всего, произошла в результате сокращения стока воды киевскими властями.

Ранее спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий сообщил, что ВС РФ вскоре могут начать наступление на часть Запорожской области, которая находится под контролем Киева.