Spiegel: Россия может уничтожить каждый уголок Украины, если закупит иранские ракеты

Немецкий военный эксперт Маркус Шиллер считает, что иранские ракеты могут помочь России уничтожить "каждый уголок" Украины. Об этом он рассказал изданию Spiegel.

По мнению аналитика, защититься от иранских ракет труднее, чем от дронов и крылатых ракет.

"Если Россия применит иранское оружие, это создаст серьёзную угрозу для Украины. С его помощью мишенью может стать почти каждый уголок страны", — заявил Шиллер.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывал нанести удары по иранским оборонным заводам.