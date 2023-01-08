МК: Путин дал Зеленскому последний шанс сохранить Украину

Режим прекращения огня, который президент России Владимир Путин объявил накануне Рождества, возможно, был последним шансом, данным Зеленскому, чтобы сохранить Украину. Такое мнение высказал обозреватель "МК" Дмитрий Попов в своей авторской колонке.

Однако президент Владимир Зеленский предложение отверг, что наводит на размышления, добавил журналист.

Он полагает, что российский лидер давал этим Зеленскому последний шанс показать, что тот хотя бы теоретически готов о чём-то договариваться.

"И это могло бы дать возможность пусть и на значительно меньшей, чем сейчас, территории, но сохранить украинскую государственность. Так человека, решившего прыгнуть с крыши, отговаривают до последнего, даже когда понятно, что усилия тратятся зря", — заключил публицист.