Аналитики американского "Института изучения военных конфликтов" (ISW) опубликовали очередную сводку ведения боевых действий на Украине.
По данным экспертов, российские войска продолжают контратаковать по линии Сватово — Кременная. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что ВС РФ перебросили в регион несколько батальонов.
Также российская армия продолжает наступление в районе Артёмовска и на западе Донецка.
"Армия России расширила оборонительные укрепления в Запорожской области вдоль линии Васильевка — Орехов и поддерживает крупную группировку войск в этом секторе", — заявили аналитики ISW.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.