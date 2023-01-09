ISW: российские войска наступают в районе Артёмовска и контратакуют у Сватово

Аналитики американского "Института изучения военных конфликтов" (ISW) опубликовали очередную сводку ведения боевых действий на Украине.

По данным экспертов, российские войска продолжают контратаковать по линии Сватово — Кременная. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что ВС РФ перебросили в регион несколько батальонов.

Также российская армия продолжает наступление в районе Артёмовска и на западе Донецка.

"Армия России расширила оборонительные укрепления в Запорожской области вдоль линии Васильевка — Орехов и поддерживает крупную группировку войск в этом секторе", — заявили аналитики ISW.