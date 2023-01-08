Аналитики ISW подтвердили продвижение российских войск в Соледаре

Аналитики американского "Института изучения военных конфликтов" (ISW) заявили, что российские войска осуществили значительное продвижение в Соледаре. Однако северо-западная часть города остаётся под контролем ВСУ.

Кроме этого, ВС РФ продвинулись в районе населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска (Бахмута), отметили эксперты. Несмотря на это, аналитики полагают, что российской армии ещё далеко до полного окружения города.

"В последнее время скорость продвижения в этом районе составляла не более нескольких сотен метров в день", — сообщается в сводке ISW.