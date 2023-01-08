Аналитики американского "Института изучения военных конфликтов" (ISW) заявили, что российские войска осуществили значительное продвижение в Соледаре. Однако северо-западная часть города остаётся под контролем ВСУ.
Кроме этого, ВС РФ продвинулись в районе населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска (Бахмута), отметили эксперты. Несмотря на это, аналитики полагают, что российской армии ещё далеко до полного окружения города.
"В последнее время скорость продвижения в этом районе составляла не более нескольких сотен метров в день", — сообщается в сводке ISW.
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