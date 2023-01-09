Российский разведчик заявил, что польские наёмники на Украине применяют "особую" тактику

Польские наёмники в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) применяют совсем особую тактику в боевых действиях. Они обстреливают в одно и то же время и работают в основном с танков, артиллерия у них задействована очень мало. Об этом рассказал российский разведчик Егор с позывным "Вирус".

Боец заметил, что встречаться с поляками ему доводилось под Кременной.

По его словам, в первой линии в лесополосе находятся порядка десяти человек ВСУшников. А в следующей лесопосадке стоят танки. Украинские боевики сразу же отступают в лес, а оттуда выезжают танки, которые открывают огонь.

Поляки работают совсем по-другому: первыми в бой они посылают танки, которые отрабатывают и возвращаются, а потом уже за ними идёт пехота, объяснил военный ВС РФ.

При этом танки работают до последнего. Такое чувство, что там сидят "обкуренные", но танки не уезжают никуда, заключил боец.