Появились первые комментарии об ударе возмездия ВС РФ за гибель российских военных в Макеевке от "непосредственных участников событий". Своими впечатления поделился иностранный наёмник Патрик Йоргенсен, воюющий на стороне украинской армии.
"Не могу найти друзей: Джеймс погиб, Павлу (поляку) оторвало ногу, остальные под завалами", — написал он в соцсети.
Боевик добавил также, что собирается вскоре отправиться на родину для лечения.
Напомним, сегодня в Минобороны РФ заявили об ударе по расположению боевиков ВСУ в Краматорске, в результате которого погибло свыше 600 украинских военных.
Однако позже представитель киевского режима назвал эту информацию не соответствующей действительности.
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Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.