Западный наёмник рассказал об "ударе возмездия" ВС РФ за Макеевку: не могу найти друзей

Появились первые комментарии об ударе возмездия ВС РФ за гибель российских военных в Макеевке от "непосредственных участников событий". Своими впечатления поделился иностранный наёмник Патрик Йоргенсен, воюющий на стороне украинской армии.

"Не могу найти друзей: Джеймс погиб, Павлу (поляку) оторвало ногу, остальные под завалами", — написал он в соцсети.

Боевик добавил также, что собирается вскоре отправиться на родину для лечения.

Напомним, сегодня в Минобороны РФ заявили об ударе по расположению боевиков ВСУ в Краматорске, в результате которого погибло свыше 600 украинских военных.

Однако позже представитель киевского режима назвал эту информацию не соответствующей действительности.