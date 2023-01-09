Против актёра Смольянинова из-за его высказываний заведено уголовное дело

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Артура Смольянинова из-за высказываний актёра.

Ранее артист сказал, что ему наплевать на Россию, и что он воевал бы "на стороне Украины".

В Госдуме РФ ранее призвали Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении уехавшего из страны Смольянинова, сообщает РИА Новости.

"У таких актёров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам", — заявил депутат Султан Хамзаев.

Смольянинов ранее пожелал, чтобы в России всё превратилось "в радиоактивный пепел".