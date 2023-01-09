Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Артура Смольянинова из-за высказываний актёра.
Ранее артист сказал, что ему наплевать на Россию, и что он воевал бы "на стороне Украины".
В Госдуме РФ ранее призвали Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении уехавшего из страны Смольянинова, сообщает РИА Новости.
"У таких актёров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам", — заявил депутат Султан Хамзаев.
Смольянинов ранее пожелал, чтобы в России всё превратилось "в радиоактивный пепел".
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.