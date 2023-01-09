Майор ЛНР Филипоненко: Киев пытается скрыть отступление войск ВСУ из Соледара

В районе Соледара идут тяжёлые бои. Об этом накануне заявляла замминистра обороны Украины Анна Маляр. Российские войска ведут наступление. Представитель НМ ЛНР, майор Иван Филипоненко проинформировал, что Украина пытается убедить своих военных, что на этом участке идёт плановая ротация.

Власти Киева заявляют о переброске сил на Артёмовское направление и Соледар. Так они хотят предотвратить массовое бегство военных, убеждая подразделения в проведении ротационных мероприятий.

"Ну, это их распространённая практика — до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают. А в конечном счёте выясняется, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены", — сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24".