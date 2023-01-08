Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о ситуации в Соледаре. Об этом сообщило агентство "Укринформ".
"На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперёд. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные", — поделилась Маляр.
В Соледаре наблюдается тяжёлая ситуация, поскольку Вооружённые силы России ведут наступление. Маляр подчеркнула, что основной состав армии Украины составляют мобилизованные бойцы. Она подчеркнула, что данные военнослужащие проходят тяжёлое и сложное морально испытание в зоне спецоперации.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял о сложной обстановке в Соледаре.
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