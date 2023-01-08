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Замминистра обороны Украины Маляр заявила о тяжёлой для ВСУ ситуации в Соледаре

Силовые структуры

Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о ситуации в Соледаре. Об этом сообщило агентство "Укринформ".

"На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперёд. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные", — поделилась Маляр.

В Соледаре наблюдается тяжёлая ситуация, поскольку Вооружённые силы России ведут наступление. Маляр подчеркнула, что основной состав армии Украины составляют мобилизованные бойцы. Она подчеркнула, что данные военнослужащие проходят тяжёлое и сложное морально испытание в зоне спецоперации.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял о сложной обстановке в Соледаре

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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