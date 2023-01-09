Касьянов: Украина просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году ЗРК "Бук"

Киев требовал от Тбилиси вернуть поставленные ему в 2008 году зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук", следует из заявления украинского дипломата Андрея Касьянова.

При этом он отметил, что власти Украины получили отказ от грузинского руководства. По его словам, Киев "последователен" в запросах к своим партнёрам, в том числе к Тбилиси, по вопросам, связанным с передачей военного оборудования и снарядов для нужд украинской армии.

"Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года", — сказано в материале дипломата для издания "Европейская правда".

Помимо этого, Касьянов добавил, что киевский режим пытался добиться от Тбилиси поставок противотанковых комплексов Javelin, предоставленных Грузии Вашингтоном. Позже американские власти выразили готовность передать Вооружённым силам Украины более современные системы, заключил дипломат.